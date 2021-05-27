Хабаровским студентам предложили вознаграждение за участие в праймериз «Единой России»
Студентам Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), который находится в Хабаровске, предложили принять участие в праймериз «Единой России». За это учащимся пообещали предоставить денежные средства, которые пойдут на обустройство общежитий
Студентам Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), который находится в Хабаровске, предложили принять участие в праймериз «Единой России». За это учащимся пообещали предоставить денежные средства, которые пойдут на обустройство общежитий.
Жители Хабаровская рассказали «МБХ медиа», что среди общежитий студенческого городка фактически объявили конкурс. Общежитие, которое отдаст больше всех голосов, получит 200 тысяч на оборудование и другие нужды.
Студентов ТОГУ попросили не просто проголосовать на внутрипартийных выборах в «Единой России», которые проходят с 24 по 30 мая, но конкретно поддержать главу хабаровского отделения партии Геннадия Мальцева.
Ранее школьные учителя из разных регионов России пожаловались, что их принуждают участвовать в праймериз партии власти и агитировать к голосованию родителей своих учеников.