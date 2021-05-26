Петербургским депутатам отключили микрофоны из-за упоминания «полоумного диктатора» Лукашенко
Во время заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга оппозиционным депутатам отключили микрофоны после упоминании «полоумного диктатора» Александра Лукашенко (президент Белоруссии)
Во время заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга оппозиционным депутатам отключили микрофоны после упоминании «полоумного диктатора» Александра Лукашенко (президент Белоруссии).
Депутат Максим Резник упомянул белорусского президента во время обсуждения премии имени заведующей кафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ Ватаньяра Ягъи. Парламентарий выразил надежду, что эта премия «не будет вручаться тем, кто поддерживает террористов из ХАМАС», а также тем, кто поддерживает «полоумного диктатора, который сажает самолет». В этот момент микрофон Максиму Резнику отключили, а его выступление прервал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров («Единая Россия»).
Затем выступить пытался глава фракции «Яблока» Борис Вишневский, который только заявил, что готов повторить слова про «обезумевшего диктатора Лукашенко», как ему тоже отключили фикрофон.
После этого Вячеслав Макаров вступился за Александра Лукашенко, обвинив международное сообщество в «вызывающе двойных стандартах» из-за истории с посадкой в Минске пассажирского самолета ради задержания опального журналиста Романа Протасевича, который уехал из Белоруссии из-за уголовного преследования.
Спикер петербургского парламента напомнил, что в 2013 году в аэропорту Вены посадили самолет президента Боливии, в котором искали беглого американского силовика Эдварда Сноудена.