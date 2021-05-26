Мэр Москвы предложил создать в ресторанах и кафе специальные зоны для привитых от COVID-19 граждан
На встрече с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» градоначальник заявил, что в ресторанах и кафе можно было бы создавать отдельные зоны для гостей, которые сделали прививку от COVID-19
Фото: АГН "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил местным ресторанам создавать «зоны, свободные от коронавируса».
На встрече с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» градоначальник заявил, что в ресторанах и кафе можно было бы создавать отдельные зоны для гостей, которые сделали прививку от COVID-19.
Представители бизнеса в свою очередь предложили властям снизить контрольно-надзорную деятельность. Например, городские службы могли бы сначала выписывать бизнесу предупреждения о нарушении, а только потом штрафовать. Сергея Собянин пообещал обсудить эту инициативу с профильными столичными ведомствами, сообщает РИА Новости.