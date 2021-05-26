Александр Шестун снял сухую голодовку в бежецкой колонии
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья, накануне был доставлен из Бежецкой колонии в больницу ФСИН в Торжке. Об этом сообщила Надежда Егорова – омбудсмен Тверской области
Александр Шестун снял сухую голодовку в бежецкой колонии, но его, вполне законные, требования не были выполнены и от пищи он продолжает отказываться уже третью неделю подряд
Александр Шестун, экс-глава Серпуховского района Подмосковья, накануне был доставлен из Бежецкой колонии в больницу ФСИН в Торжке. Об этом сообщила Надежда Егорова – омбудсмен Тверской области. Причиной госпитализации стало резкое ухудшение здоровья Александра Шестуна на фоне двухнедельной голодовки и нахождения в сыром и холодном помещении карцера.
Протестная голодовка началась из-за постановки Шестуна на учет, «как склонного к побегу» и наказания карцером за публичное высказывание недовольства ситуацией в колонии. Он выдвинул и иные требования: равное отношение ко всем заключенным в колонии, лишение привилегий «актива», улучшение быта и сокращение числа ежедневных проверок с четырех до двух.
За минувшие дни он потерял 10 кг от массы тела, у него развилась, начались боли в области живота, судороги ног.
На этой неделе, когда среди ночи Шестун попросился на прием к медику, случился очередной скандал. Сотрудники ФСИН написали на него сразу четыре рапорта, по результатам рассмотрения каждого из которых его содержание в ШИЗО в нечеловеческих условиях могли продлить. По этой причине Александр Вячеславович заявил о начале сухой голодовки, то есть с полным отказом от употребления жидкости.
Сегодня стало известно, что начальник ИК-6 Павел Мотин принял во внимание лишь один рапорт. В нем говорится, что Шестун якобы обратился на «ты» к одному из сотрудников ФСИН.
Телегркм-канал «Дело Шестуна» приводит его цитату: «Я всегда разговариваю на «вы» и попросил видеозапись. «Мы не обязаны показывать» - последовал ответ».
В связи с отказом рассматривать три остальных рапорта и резким ухудшением здоровья, бывший глава снял сухую голодовку, но продолжает отказываться от пищи, продолжая настаивать на исполнении заявленных им ранее требований.