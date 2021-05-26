В Петербурге возбудили уголовное дело против фирмы, сдающей в аренду электросамокаты
Следственный комитет России возбудил уголовное в отношении петербургской фирмы, которая сдает в аренду электросамокаты, уголовное дело по статье о несоблюдении требований безопасности
Следственный комитет России возбудил уголовное в отношении петербургской фирмы, которая сдает в аренду электросамокаты, уголовное дело по статье о несоблюдении требований безопасности.
Согласно материалам дела, «неустановленные лица» из числа руководства компании «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения», сдали в аренду два электросамоката молодым людям в возрасте 20 лет и 21 года, сообщает «Дождь».
14 мая один из клиентов наехал на прохожего на Невском проспекте, после чего завязалась драка между молодыми людьми на электросамокатах и потерпевшим. Пострадавший мужчина был госпитализирован с переломом трех ребер. Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В СКР также отметили, что в последнее время в России участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах. Это происходит, в том числе и по той причине, что у компаний, сдающих транспортные средства в аренду, нет единых правил. Между тем, из-за роста числа случаев травматизма в некоторых городах стали принудительно снижать скорость электросамокатов.