Швейцария опровергла слова Лукашенко о получении информации об угрозе взрыва в самолете Ryanair
Власти Швейцарии опровергли заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что это они предупредили Минск о минировании пассажирского самолета компании Ryanair, на борту которого находился основатель опального телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич
Власти Швейцарии опровергли заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что это они предупредили Минск о минировании пассажирского самолета компании Ryanair, на борту которого находился основатель опального телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер заявил, что власти страны не знали об угрозе взрыва в ирландском самолете и, соответственно, не предупреждали об этом белорусскую стороны.
«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», - заявил политик, слова которого приводит РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что авиационные власти получили информацию о минировании самолета, на борту которого по случайности оказался опальный журналист Роман Протасевич от Швейцарии. Глава Беларуси также заявил, что аналогичная информация поступила в аэропорты Афин, откуда вылетел самолет, и Вильнюса (пункт назначения). Греция и Литва эти сведения пока не прокомментировали.
Изначально белорусские власти заявляли, что взорвать самолет собирались солдаты «Хамас» в качестве мести за поддержку Евросоюзом Израиля, которые наносит удары по сектору Газа. Однако представитель палестинского движения заявил, что «Хамас» к этой истории не имеет никакого отношения и осудил белорусское правительство.