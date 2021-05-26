Кремль заявил о доверии белорусской стороне в вопросе с самолетом Ryanair
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о посадке в Минске пассажирского самолета ирландской компании Ryanair ради задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о посадке в Минске пассажирского самолета ирландской компании Ryanair ради задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что белорусские власти «не сажали лайнер по собственной инициативе», а опирались на соответствующие правила в случае получения угрозы. «И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне», - заявил Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Представитель Кремля призвал все стороны вопроса «осмыслить и понять, что произошло», а «не рубить с плеча». Таким образом, г-н Песков прокомментировал решение Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны ЕС.
Александр Лукашенко заявил, что действовал в рамках законодательства в инциденте с посадкой самолета Ryanair и преследовал цель «защитить людей» от угрозы.
Президент Беларуси утверждает, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Аналогичное сообщение, по его словам, получили аэропорты Афин и Вильнюса (Греция и Литва данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли). Лукашенко также опроверг сообщения СМИ о том, что поднятый по тревоге дежурный МиГ-29 принуждал лайнер Ryanair к посадке в аэропорту Минска.
«По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Напомним, что ранее белорусские власти утверждали, что получили письмо, в котором палестинское движение «Хамас» пригрозило взорвать самолет компании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс. В самом движении эту информацию опровергли и попросили Минск не втягивать «Хамас» в эту историю.
Александр Лукашенко на это заявил: «ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения».