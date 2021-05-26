26 мая 2021, 14:43
Глава правительства повысил оклады военнослужащих, полицейских и росгвардейцев
В соответствии с распоряжением премьер-министра, с 1 октября 2021 года в 1,037 раза повышается оклад военнослужащих. Это касается как контрактников, так и призывников
Фото: Zen.yandex.ru/media/vzapase_expert
Глава российского правительства Михаил Мишустин повысил с 1 октября размер окладов сотрудников силовых структур.
В соответствии с распоряжением премьер-министра, с 1 октября 2021 года в 1,037 раза повышается оклад военнослужащих. Это касается как контрактников, так и призывников. На аналогичное повышение денежного довольствие также могут рассчитывать сотрудники Росгвардии, МВД со специальными званиями, работники ФСИН, сотрудники МЧС, Таможенной службы и федеральной фельдъегерской связи.
Глава кабмина своим распоряжением повысил и размер пенсии бывших сотрудников управлений МВД по борьбе с наркотиками.