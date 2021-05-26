Руководство Мосгорсуда после смены председателя впервые не опубликовало декларации о доходах
На сайте суда есть только декларации сотрудников аппарата, а вот отчетов руководства и председателей судебных составов найти не удалось
Руководство Московского городского суда впервые за последние 12 лет не опубликовало декларации о своих доходах. На сайте суда есть только декларации сотрудников аппарата, а вот отчетов руководства и председателей судебных составов найти не удалось.
Для сравнения, Арбитражный суд Москвы опубликовал сведения о доходах руководства, судей и работников аппарата.
«Открытые медиа» связывают отсутствие деклараций судей Мосгорсуда со сменой его председателя. Новый глава инстанции Михаил Птицын, который сменил Ольгу Егорову, не публиковал отчеты о своих доходах и на предыдущем месте работы. Так, на сайте Южного окружного военного суда можно найти декларации сотрудников аппарата этого суда с 2013 года, но, ни одной декларации самого Птицына.
В пресс-службе Южного окружного суда отсутствие информации о доходах и имуществе своего бывшего председателя объяснили борьбой с терроризмом и тем, что судьи, которые рассматривают террористические дела, находятся под государственной защитой.
Согласно российскому антикоррупционному законодательству, судьи не обязаны публично публиковать декларации о своих доходах, однако такие сведения «могут быть предоставлены общероссийским СМИ».