26 мая 2021, 13:51
Владимир Путин подписал закон о выдаче всем иностранным туристам полугодовых виз
Владимир Путин подписал закон о выдаче всем иностранным туристам российских виз сроком на шест месяцев. Такие визы могут получить граждане всех стран, даже тех, с кем Россия находится в сложных отношениях
Фото: visabulletin.ru
Президент Владимир Путин подписал закон о выдаче всем иностранным туристам российских виз сроком на шест месяцев. Такие визы могут получить граждане всех стран, даже тех, с кем Россия находится в сложных отношениях.
Данный закон упрощает порядок выдачи разрешений на въезд в Россию для иностранных граждан. Туристам оформят полугодовые визы при наличии подтвержденной брони отеля или другого объекта проживания.
Ранее большинство иностранцев могли рассчитывать только на визу сроком один месяц. Полугодовые визы оформлялись только гражданам тех стран, с которыми у России существует принцип взаимности.