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Общество
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26 мая 2021, 13:45

В Тольятти школьного учителя выгоняют с работы за отказ участвовать в праймериз «Единой России»

Учительница английского языка тольяттинской школы №90 Алена Скворцова пожаловалась на принуждение к увольнению по «собственному желанию» из-за отказа участвовать в праймериз «Единой России» и агитировать родителей своих учеников делать то же самое

В Тольятти школьного учителя выгоняют с работы за отказ участвовать в праймериз «Единой России»
Фото: tkgorod.ru

Учительница английского языка тольяттинской школы №90 Алена Скворцова пожаловалась на принуждение к увольнению по «собственному желанию» из-за отказа участвовать в праймериз «Единой России» и агитировать родителей своих учеников делать то же самое.

В сообществе «Подслушано Самара» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что директор школы №90 и завучи требуют от учителей, чтобы они заставили родителей школьников заходить на сайт pg.er.ru и участвовать в предварительном голосовании партии власти.

Учительница Алена Скворцова отказалась участвовать в праймериз «Единой России», отметив, что никто из представителей партии ей не симпатичен. Однако начальство заявило педагогу, что она является госслужащей, поэтому обязана голосовать. Женщина голосовать все равно отказалась, после чего ее попросили написать заявление об уходе.

«Я выкладываю свою историю сюда, чтобы показать, как система пытается прогнуть учителей и заработать таким грязным способом себе голоса», - писала в соцсети Алена Скворцова.

Ранее сообщалось о жалобах школьных учителей из Московской, Архангельской, Омской и Рязанской областей на принуждение к участию в праймериз «Единой России». Более того, педагогов заставляют голосовать за конкретных кандидатов и предоставить отчет об этом.

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