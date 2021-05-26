Бурятского депутата от «Единой России» приговорили 6 годам за смертельное ДТП
Прибайкальский райсуд Бурятии признал бывшего вице-спикера Народного хурала Бурятии и секретаря регионального отделения «Единой России» Баира Жамбалова виновным в ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка
Прибайкальский райсуд Бурятии признал бывшего вице-спикера Народного хурала Бурятии и секретаря регионального отделения «Единой России» Баира Жамбалова виновным в ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Суд приговорил видного единоросса к 6 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, сообщает Znak.com.
Суд признал Баира Жамбалова виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, а также оставлении в опасности.
Гособвинитель по данному делу просил суд приговорить депутата к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Родственники погибшей в этой аварии девушки остались недовольны приговором, поэтому намерены его обжаловать.
ДТП, в котором погибла 17-летняя Галина Бурчевская, произошло 5 января 2020 года. Депутат Баир Жамбалов на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado на скорости 104 километра в час сбил на трассе возле села Батурино Прибайкальского района девушку, которая переходила дорогу. Баир Жамбалов скрылся с места аварии и не стал оказывать пострадавшей помощь. Позже Галина Бурчевская скончалась в больнице.
После аварии в полицию явился предприниматель и друг депутата Галуст Пилосян, который заявил, что это он управлял автомобилем и сбил девушку. Однако в ходе расследования силовики установили, что внедорожник принадлежит Баиру Жамбалову, а затем нашли и доказательства того, что это он виновен в смертельной аварии. Дело против Пилосяна было закрыто.