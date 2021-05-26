Администрация парка «Музеон» закрыла выставку поискового отряда «Лиза Алерт»
«Да, это тяжелый контент. Эта выставка сделана для родителей, чтобы помнили — не всегда все может закончиться хорошо. И эта выставка предназначена для взрослых, на ней стоят значки „18+“. Но администрация ее огородила», - написал в Facebook координатор «Лизы Алерт» Олег Леонов
Администрация московского парка «Музеон» закрыла выставку поискового отряда «Лиза Алерт». Выставка была посвящена проблеме пропавших людей.
Инсталляция представляет из себя семь конструкций из железа, внутри которых по кругу на стенах написаны истории пропавших людей, в том числе детей. Некоторые из них были найдены мертвыми.
«Да, это тяжелый контент. Эта выставка сделана для родителей, чтобы помнили — не всегда все может закончиться хорошо. И эта выставка предназначена для взрослых, на ней стоят значки „18+“. Но администрация ее огородила», - написал в Facebook координатор «Лизы Алерт» Олег Леонов.
Выставку администрация «Музеона» закрыла из-за отказа представителей поискового отряда задерживать несовершеннолетних, которые хотят посмотреть инсталляцию.
Отметим, что 25 мая во всем мире отмечается день пропавших детей. К этой памятной дате художник Покрас Лампас совместно с «Лиза Алерт» создал мурал на брандмауэре семиэтажного здания в Москве с указанием имен некоторых пропавших детей.