Похищенный у «Роскосмоса» миллиард рублей нашли в Гонконге и ОАЭ
Следственный комитет по Москве завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения миллиарда рублей при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля
Следственный комитет по Москве завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения миллиарда рублей при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), который предназначался для установки на Международной космической станции (МКС).
Российские следователи установили, что похищенные деньги отмывались через Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Первоначально расследование проводилось в отношении неустановленных лиц, однако позже обвинение по факту хищения миллиарда рублей было предъявлено экс-гендиректору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиру Солнцеву и еще семерым гражданам.
Согласно материалам следствия, между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК "Энергия"» был заключен государственный контракт на создание НЭМ стоимостью 15,15 млрд рублей. Затем Владимир Солнцев вступил в преступный заговор с другими обвиняемыми с целью хищения денежных средств. Потерпевшими по делу стали РКК «Энергия» и государственная корпорация «Роскосмос».
Также следствие выяснило, что в 2017 году РКК «Энергия» и ОАО «ЦНИИ "Циклон"» подписали контракт, в рамках которого на счета компании поступило 1,32 млрд рублей. Подрядчик должен был поставить комплектующие для создания НЭМ. При этом стоимость госконтракта была завышена в три раза, сообщает «КоммерсантЪ».