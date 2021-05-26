Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий сторонникам Навального участвовать в выборах
Депутаты Госдумы 26 мая приняли в окончательном чтении резонансный законопроект о запрете лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, избираться на любые выборные должности
Депутаты Госдумы 26 мая приняли в окончательном чтении резонансный законопроект о запрете лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, избираться на любые выборные должности.
Документ поддержали 294 депутата от «Единой России». 38 представителей думской оппозиции проголосовали против, а 8 человек – воздержались.
Законопроект, который называют законом против сторонников Алексея Навального, подготовили депутаты Андрей Альшевских (ЕР), Василий Пискарев (ЕР), Андрей Исаев (ЕР), Адальби Шхагошев (ЕР), Николай Рыжак (СР), Ризван Курбанов (КПРФ), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Алексей Чепа (СР).
Ранее авторы документа из-за критики оппозиционных депутатов обещали, что этот закон не будет иметь обратной силы, однако соответствующую формулировку из текста так и не убрали. Отметим, что Конституция РФ прямо запрещает наказывать граждан за деяния, которые на момент их совершения не являлись преступлением.
Данный законопроект предполагает запрет на участие в выборах любых лиц, связанных с деятельностью организаций, признанных экстремистскими. Под действие этого запрета попадают не только руководители, сотрудники и волонтеры экстремистских организаций, но и все, кто оказывал организации финансовую, консультационную, материальную или «иную помощь». Закон распространяется и на тех, кто участвовал в работе или просто помогал организации за три года до признания ее экстремистской.
Отметим, что данный законопроект был спешно подготовлен и внесен на рассмотрение Госдумы после того, как прокуратура Москвы направила в суд иск о признании Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. Таким образом, принятие документа запретит соратникам и сторонникам оппозиционера участвовать в выборах в качестве кандидатов.