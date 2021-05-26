Сотрудники Росгвардии отказались считать себя потерпевшими по делу лидеров ингушской оппозиции
На судебном процессе по делу лидеров ингушского протеста, которые оказались на скамье подсудимых из-за массовых протестов в Магасе весной 2019 года, сотрудники Росгвардии отказались считать себя потерпевшими
На судебном процессе по делу лидеров ингушского протеста, которые оказались на скамье подсудимых из-за массовых протестов в Магасе весной 2019 года, сотрудники Росгвардии отказались считать себя потерпевшими.
В ходе заседания Ессентукского суда росгвардейцы заявили, что никого из обвиняемых не знают и по существу дела ничего сказать не могут. Два свидетеля сразу заявили, что не считают себя потерпевшими. Кроме того, все силовики отметили, что ничего не могут рассказать суду об организации применения насилия обвиняемыми, сообщает «Кавказский узел».
Адвокат Магомед Беков также сообщил, что сотрудники Росгвардии заявили, что они не знакомы с материалами дела, так как следователи их на ознакомление не приглашали.
В суде были представлены видеозаписи с митинга 27 марта 2019 года, которые доказывают мирный характер акции. На запись также попал инцидент, в ходе которого неизвестные бросают в толпу митингующих шумовую гранату, что вызывает среди людей панику. В этот момент лидеры оппозиции пытаются успокоить собравшихся. Данное видео противоречит версии следствия, согласно которой обвиняемые якобы призывали участников митинга к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, что мартовские митинги в Магасе были спровоцированы решением властей Ингушетии и Чечни обменяться приграничными землями. Многие жители Ингушетии назвали этот обмен неравноценным и вышли на митинг. Позже за участие в стихийных акциях протеста административный арест получили десятки человек, а еще 30 человек стали фигурантами уголовного дела о применении насилия в отношении силовиков.