В Чечне неизвестные вооруженные люди избили группу экологов из Ингушетии
В Чечне группа из 15 вооруженных мужчин напала на экологов из Ингушетии. Пострадавшие - сотрудники заповедника «Эрзи», которые проводили плановый обход территории и оказались на земле, принадлежащей Чеченской республике
В Чечне группа из 15 вооруженных мужчин напала на экологов из Ингушетии. Пострадавшие - сотрудники заповедника «Эрзи», которые проводили плановый обход территории и оказались на земле, принадлежащей Чеченской республике.
Telegram-канал Baza сообщает, что на посту возле села Бамут ингушских экологов остановили чеченские полицейские. Силовики забрали у них документы и мобильные телефоны, а затем потребовали покинуть территорию ЧР.
Когда экологи ехали на автомобиле вдоль реки Фортанги, их остановила группа вооруженных мужчин. Неизвестные вытащили экологов из машины, сильно избил, а после этого заставили переплыть реку. Автомобиль сотрудников ингушского заповедника обстреляли и сожгли.
В МВД Чечни и Ингушетии заявили, что проводят проверку по факту нападения на экологов.