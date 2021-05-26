26 мая 2021, 08:04
Правительство решило включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Российское правительство решило внести вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь обязательных прививок вместе с прививками от туберкулеза, гепатита В и других опасных болезней
Фото: РБК
Российское правительство решило внести вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь обязательных прививок вместе с прививками от туберкулеза, гепатита В и других опасных болезней. Соответствующий законопроект кабмин внес на рассмотрение Госдумы РФ.
В правительстве внесение вакцинации от COVID-19 в календарь обязательных прививок объяснили необходимостью охватить вакцинацией не менее 60% населения для формирования коллективного иммунитета.
Если депутаты одобрят инициативу правительства, что уже в текущем году власти смогут привить от коронавируса 69,5 млн человек. Кроме того, изменения в законодательстве позволят закупать вакцину за счет федерального бюджета.