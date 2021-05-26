Посольство Чехии в Москве сообщило об увольнении 71 сотрудника
Посольство Чехии в Москве сообщило об увольнении из консульства 71 российского гражданина. Такое решение было принято в связи с сокращением численности работников дипмиссии на паритетных началах
Посольство Чехии в Москве сообщило об увольнении из консульства 71 российского гражданина. Такое решение было принято в связи с сокращением численности работников дипмиссии на паритетных началах.
Представитель МИД Чехии Эва Давидова сообщила РИА Новости, что из российского посольства, а также Чешского дома и Чешского центра уволили 71 сотрудника-гражданина России. До конца текущего месяца извещения об увольнении получат еще 8 человек. В посольстве Чехии в Москве останутся работать только 19 человек.
Одновременно с этим до конца мая Чехию покинут десятки сотрудников российского посольства в Праге.
Высылка дипломатов началась из-за конфликта между Чехией и Россией, поводом для которого стали обвинения в адрес российских спецслужб в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.