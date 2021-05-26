Связанное с Россией PR-агентство заказывало иностранным блогерам посты о высокой смертности от вакцины Pfizer
Блогеры из Германии и Франции получали предложения от связанного с Россией PR-агентства Fazze писать посты в соцсетях, дискредитирующие вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech
Блогеры из Германии и Франции получали предложения от связанного с Россией PR-агентства Fazze писать посты в соцсетях, дискредитирующие вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech. В подтверждение блогеры предоставили скриншоты писем, полученных от пиар-агентства.
Французский телеканал ICI и британская газета The Guardian выяснили, что на прошлой неделе пиар-агентство связалось с несколькими французскими блогерами, которые специализируются на вопросах здравоохранения, и предложило им написать посты о том, что уровень смертности среди людей, привившихся Pfizer, оказался в три раза выше, чем среди вакцинированных шведско-британской AstraZeneca.
В своих публикациях на тему вакцинации блогеры должны были ссылаться на информацию изданий Le Monde и Reddit об утечке отчета, содержащего данные о якобы высокой смертности после прививки препаратом Pfizer.
Речь идет о статье во французском издании Le Monde, в которой говорится о похищенных российскими хакерами данных из Европейского агентства по лекарственным средствам. При этом в данной статье не было никакой информации о смертности среди вакцинированных.
Блогеры также должны были упрекнуть СМИ в том, что они игнорируют эту тему, а правительства разных стран – в том, что они закупают опасную для жизни вакцину.
Что касается пиар-агентства Fazze, то на днях оно закрыло свой сайт и провиль в соцсети Instagram. По указанному на сайте адресу офиса компании в Лондоне найти никого не удалось, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным LinkedIn, агентство Fazze основал российский предприниматель. В свою очередь ICI сообщает, что Fazze.com «входит в холдинг Adnow International» — маркетинговую платформу, основанную россиянином Владимиром Башкиным.