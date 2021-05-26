Власти Татарстана после бойни в казанском лицее выделили 228 млн рублей на систему распознавания лиц
Власти республики Татарстана после бойни в казанском лицее №175 выделили 228 млн рублей на организацию системы видеонаблюдения с распознаванием лиц во всем регионе
Власти республики Татарстана после бойни в казанском лицее №175 выделили 228 млн рублей на организацию системы видеонаблюдения с распознаванием лиц во всем регионе.
Администрация Татарстана опубликовала на портале госзакупок тендер, по условиям которого подрядчик должен внедрить систему распознавания лиц на уже установленном в регионе оборудовании. Распознавание лиц должно проводиться в режиме реального времени во всех подключенных к системе камерах.
Данная система также должна в автоматическом режиме сообщать в правоохранительные органы о положительной идентификации распознанных лиц при их сопоставлении со списками контрольных изображений, загруженных в базу данных. Также система должна обеспечить возможность поиска лиц по социальным сетям.
228 млн рублей власти Татарстана выделили на обеспечение безопасности после стрельбы в лицее №175, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев. В результате происшествия погибли семеро учеников 8-го класса и две учительницы.
Позже выяснилось, что уличные видеокамеры зафиксировали Ильназа Галявиева, который спокойно шел по улице в ружьем наперевес. При этом никто на вооруженного молодого человека внимания не обратил. Также выяснилось, что ни в одной из обычных школ в Казани контракты на охрану не заключались. Исключение было сделано только для школы олимпийского резерва.