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26 мая 2021, 03:20

Беглый экс-глава «Курортов Северного Кавказа» подал иск в суд Нью-Йорка против Германа Грефа и Сбербанка

Бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов, который в 2013 году из-за уголовного дела уехал в США, подал иск против Германа Грефа и Сбербанка в суд Южного округа Нью-Йорка

Беглый экс-глава «Курортов Северного Кавказа» подал иск в суд Нью-Йорка против Германа Грефа и Сбербанка
Фото: rt-russian.livejournal.com

Бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов, который в 2013 году из-за уголовного дела уехал в США, подал иск против Германа Грефа и Сбербанка в суд Южного округа Нью-Йорка. Иск подан в рамках американского закона о рэкетирах и коррумпированных организациях (RICO), сообщает портал «Право.ру».

Аналогичный иск против главы Сбербанка и самой кредитно-финансовой организации в январе 2017 года подали держатели контрольного пакета акций ОАО «Павловскгранит». Истцы потребовали возместить ущерб в размере 750 млн долларов из-за попыток рейдерского захвата предприятия.

Ответчиками по этому иску были указаны Промсвязьбанк, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, «Сбербанк капитал», «НЭО Центр» и его руководитель Олег Греф. В иске утверждалось, что указанные ответчики намеревались уничтожить «Павловскгранит» как конкурента на рынке и завладеть ее активами. Судебное разбирательство по этому иску было закрыто в связи с отсутствием у него предметной юрисдикции для рассмотрения заявления.

Герман Греф тогда назвал историю с «Павловскгранитом» «типичным мошенничеством».

Теперь уже Ахмед Билалов обвиняет Германа Грефа и Сбербанк в реализации по отношению к нему политически мотивированной незаконной рейдерской схемы. Бизнесмен заявил, что государственный банк захватил принадлежавшие ему курортные объекты в районе Красной Поляны (Сочи).

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что в этом иске рассказывается об отравлении Ахмеда Билалова ртутью, о его встречах с нелегальными представителями российских спецслужб в США, а также содержатся личностные характеристики Дмитрия Козака, Михаила Гуцериева, Кирилла Андросова и других влиятельных россиян.

Напомним, экс-глава ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов и его брат Магомед уехали из России в США в 2013 году после того, как президент Владимир Путин публично раскритиковал низкие темпы строительства олимпийских объектов. Позже в отношении братьев было возбуждено дело по факту нецелевого использования денег «курортов Северного Кавказа».

В октябре 2019 года иммиграционная полиция США задержала Ахмеда Билалова за нарушение иммиграционного законодательства, но затем отпустила его под залог.

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