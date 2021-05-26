Вице-губернатор Владимирской области стал фигурантом дела из-за госконтракта
Следственный комитет возбудил против вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина уголовное дело по факту подстрекательства и пособничества в ограничении конкуренции
Следственный комитет возбудил против вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина уголовное дело по факту подстрекательства и пособничества в ограничении конкуренции.
Дело возбуждено из-за госконтракта на строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» во Владимире. Заказчиком по этому контракту выступало управление архитектуры и строительства местной администрации. Стоимость подряда составила 2 млрд рублей.
Согласно материалам дела, вице-губернатор Роман Годунин с помощью угроз и уговор склонил руководство ГУП «ДСУ-3», а также фирму-конкурента к заключению соглашения. По условиям этого соглашения унитарное предприятие и конкурирующая фирма должны были вдвоем участвовать в тендере и не снижать начальную стоимость госконтракта. В соответствии с планом чиновника, тендер должны были признать несостоявшимся и подписать контракт как с единственным поставщиком с фирмой, которая подала заявку первой. В итоге подряд получило ГУП «ДСУ-3».
Гендиректор ГУП «ДСУ-3» Роман Головин также проходит по этому делу, сообщает РБК.