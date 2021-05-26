Власти Якутии передумали насчет обязательной вакцинации от коронавируса
Сейчас в официальном сообщении администрации региона говорится, что власти поставили для себя задачу по обеспечению массовой вакцинации местных жителей
Власти республики Якутия изменили содержание пресс-релиза о массовой вакцинации населения. Из теста сообщения чиновники убрали слово «обязательная».
Сейчас в официальном сообщении администрации региона говорится, что власти поставили для себя задачу по обеспечению массовой вакцинации местных жителей, сообщает РИА Новости.
В первоначальном варианте пресс-релиза говорилось об обязательной вакцинации работающего населения Якутии, в том числе и от коронавирусной инфекции. В этом заявлении также речь шла о крупных штрафах для работодателей, которые не обеспечат вакцинацию своих сотрудников.
До того как власти Якутии исправили свой пресс-релиз о прививках губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова рекомендовала региональному оперштабу обратить внимание на этот опыт.
«Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», - заявила чиновница.
Напомним, что российские чиновники ранее неоднократно подчеркивали, что вакцинация от COVID-19 проводится на добровольной основе. При этом в мае зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти могут сделать прививки против коронавируса обязательными, если этого потребует соблюдение государственных интересов.