СКР отказался возбуждать уголовное дело по факту двух покушений на Владимира Кара-Мурзу
Оппозиционный политик сообщил в своем Facebook, что получил «лаконичный» ответ за подписью и.о. руководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СКР по Москве Натальи Потоцкой
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по факту двух отравлений политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы.
Оппозиционный политик сообщил в своем Facebook, что получил «лаконичный» ответ за подписью и.о. руководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СКР по Москве Натальи Потоцкой. В этом ответе говорилось, что в возбуждении уголовного дела по факту двух покушений отказано «в связи с отсутствием события преступления».
Владимир Кара-Мурза заявил, что намерен добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека.
Уголовное дело политик просил возбудить после выхода расследования Bellingcat о возможной причастности к двум отравлениям Кара-Мурзы в 2015 и 2017 гг. сотрудников ФСБ России, которых также подозревают в отравлении оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок».