Российский суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить информацию о протестных митингах
Таганский райсуд Москвы за один день восемь раз оштрафовал социальную сеть Facebook за отказ удалить информацию о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Общая сумма штрафа для соцсети составила 26 млн рублей
Таганский райсуд Москвы за один день восемь раз оштрафовал социальную сеть Facebook за отказ удалить информацию о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Общая сумма штрафа для соцсети составила 26 млн рублей.
Столичный суд признал Facebook виновным в нарушении порядка удаления информации, доступ к которым подлежит ограничению. Соцсети назначили два штрафа на 4 млн рублей и шесть штрафов на 2 млн рублей.
Одновременно с этим Таганский райсуд оштрафовал компанию Google на 6 млн рублей за отказ удалить в установленные сроки противоправный контент. Американской компании назначили три штрафа по 2 млн рублей.
25 мая московский суд рассмотрит еще восемь протоколов в отношении Facebook, составленных Роскомнадзором из-за неудаления запрещенной информации.
Напомним, ранее надзорное ведомство пригрозило замедлить работу поиска и других сервисов Google, если компания не выполнит требование об удалении запрещенного контента.