Учителя пожаловались на принудительное голосование за «правильных» кандидатов на праймериз «Единой России»
Школьные учителя из четырех регионов сообщили, что начальство принуждает их не только участвовать в праймериз «Единой России», но и голосовать за конкретных кандидатов. Такие жалобы поступили из Рязанской, Омской, Московской и Архангельской областей
Школьные учителя из четырех регионов сообщили, что начальство принуждает их не только участвовать в праймериз «Единой России», но и голосовать за конкретных кандидатов. Такие жалобы поступили из Рязанской, Омской, Московской и Архангельской областей.
Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на профсоюз «Учитель», в некоторых школах Рязанской и Омской областей учителям по WhatsApp сообщили, за каких кандидатов им нужно проголосовать на праймериз партии власти. От педагогов также потребовали предоставить соответствующее подтверждение.
В Московской и Архангельской областях следить за голосованием учителей приставят специальных наблюдателей.
Так, например, в Рязанской области учителей принуждают голосовать на праймериз за действующих депутатов Госдумы Андрея Красова и Андрея Макарова. Сам депутат Красов заявил, что впервые слышит о принуждении к голосованию за него, и назвал данную информацию провокацией.
Педагог из подмосковной Истры в свою очередь рассказала, что за «правильным» голосованием учителей будет следить «человек с планшетом». Учительница в связи со сложившейся ситуацией обратилась в профсоюз с жалобой на нарушение гражданских прав.
Напомним, что «Единая Россия» проводит праймериз, чтобы определить наиболее популярных у избирателей кандидатов в депутаты. Однако даже во время внутрипартийного голосования единороссы не могут обойтись без принудиловки и фальсификации итогов выборов.