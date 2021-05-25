25 мая 2021, 18:07
По делу о гибели рабочих на очистных сооружениях в Таганроге задержали главного инженера «Водоканала»
Главный инженер таганрогского «Водоканала» стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту гибели 11 рабочих на очистных сооружениях. По данным следствия, все работники отравились метаном
Фото: newsae.ru
Главный инженер таганрогского «Водоканала» стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту гибели 11 рабочих на очистных сооружениях. По данным следствия, все работники отравились метаном.
Директор таганрогского «Водоканала» Евгений Плетменцев в беседе с ТАСС подтвердил информацию о задержании главного инженера организации по делу о гибели рабочих.
Инцидент на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошел 21 мая. Из-за аварии произошел выброс метана, в результате чего 10 рабочих скончались на месте. Еще восемь человек были госпитализированы, а один из них позже скончался.