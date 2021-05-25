«Хамас» осудил белорусские власти за вовлечение движения в инцидент с самолетом Ryanair
Палестинское движение официально осудило действия властей Белоруссии по вовлечению организации в ситуацию вокруг задержания Романа Протасевича
Палестинское движение «Хамас» официально осудило действия властей Белоруссии по вовлечению организации в ситуацию вокруг задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Напомним, что белорусские власти ради задержания опального журналиста принудительно посадили в Минске пассажирский самолет, а свои действия оправдали тем, что «солдаты «Хамас»» якобы хотели взорвать лайнер.
Замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук назвал действия белорусского правительства «возмутительным». Власти этой страны «не понимают, что сейчас мы живем в век свободных СМИ, и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы».
Представитель «Хамас» также заявил, что движение выступает против несправедливости, преследования, посягательств на свободы и нарушения закона, сообщает «Лента.ру»
По версии белорусских властей, они посадили самолет в Минске авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, из-за угрозы взрыва. Якобы авиационные власти республики получили сообщение, в котором «Хамас» угрожал взорвать этот самолет, если Израиль не прекратит бомбить сектор Газа. Почему сообщение с угрозами получили только в Белоруссии, чиновники этой страны не уточнили.
По «случайному совпадению» на борту рейса Афины – Вильнюс находился основатель белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого на родине обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. В Минске он был задержан вместе со своей девушкой Софией Сапегой, которая является гражданкой России.