В петербургском временном госпитале для ковидных пациентов закончились свободные койки
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в госпитале были дополнительно развернуты 97 мест, однако они оказались заполненными буквально за 4 дня. Сейчас новых пациентов госпитализируют в другие медучреждения
Фото: Газета "Метро"
В Санкт-Петербурге во временном госпитале для ковидных пациентов, обустроенном в выставочном комплексе «Ленэкспо», закончились свободные койки.
«Фонтанка» сообщает, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в госпитале были дополнительно развернуты 97 мест, однако они оказались заполненными буквально за 4 дня. Сейчас новых пациентов госпитализируют в другие медучреждения.
В самом «Ленэкспо» заявили, что свободные койки закончились только в первом отделении. Кроме того, есть свободные места в госпитале-трансформере на Народной улице и других стационарах.