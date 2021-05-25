Управделами президента отказалось увольнять работников подведомственных структур из-за поддержки Навального
Руководство подведомственных Управделами президента России структур отказалось от увольнения сотрудников, которые оказались в числе тех, кто зарегистрировался на сайте «Свободу Навальному!». Ранее стало известно о массовом увольнении сторонников оппозиционера из московского метрополитена
Руководство подведомственных Управделами президента России структур отказалось от увольнения сотрудников, которые оказались в числе тех, кто зарегистрировался на сайте «Свободу Навальному!». Ранее стало известно о массовом увольнении сторонников оппозиционера из московского метрополитена и других структур Департамента транспорта Москвы, которые теперь пытаются восстановиться на работе через суд.
По данным «Дождя», в слитой базе данных сторонников Алексея Навального оказалось около 60 сотрудников структур Кремля. Это работники больниц и поликлиник управделами, оздоровительных комплексов, «Автобазы №2», «Автотранспортного комбината», «Ремонтно-строительного управления», управделами, музея Московского Кремля и оркестра.
Сотрудники указанных предприятий рассказали, что пока руководство на них никакого давления не оказывало и бесед из-за их политических взглядов не проводило. Врач одной из ведомственных больниц объяснил отсутствие репрессий тем, что работодатель заинтересован в нем больше, чем он в своей должности.
По данным телеканала, увольнений из-за поддержки Алексея Навального также избежали сотрудники государственных учреждений «Жилищник», «Гормост» и «Автодор».