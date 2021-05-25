Мать арестованной в Минске Софии Сапеги обратилась за помощью к Владимиру Путину
Мать россиянки Софии Сапеги, которая была задержана в Минске вместе с основателем белорусского телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, обратилась к президенту Владимиру Путину за помощью
Мать россиянки Софии Сапеги, которая была задержана в Минске вместе с основателем белорусского телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, обратилась к президенту Владимиру Путину за помощью.
Анна Дудич рассказала изданию «Подъем», что ранее посетила посольство России в Минске, направила письма в МИД РФ и лично его официальному представителю ведомства Марии Захаровой.
Женщина сообщила, что ни адвокат, ни сотрудники российского консульства к ее дочери, которая находится в минском СИЗО, не приходили. «Добраться никто не может до нее. Мы во все окна бьемся», - добавила мать Софии Сапеги.
Напомним, что россиянка была снята с рейса компании Ryanair Афины – Вильнюс после экстренной посадки самолета в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Софию Сапегу называют девушкой опального белорусского журналиста Романа Протасевича, которого на родине обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. В чем обвиняют россиянку, не сообщается. Известно только, что с 23 мая она находится в минском СИЗО.
В МИД России долгое время никак не комментировали задержание в Минске Софии Сапеги, а в Кремле заявили, что такими вопросами не занимаются. Только после обвинений общественности в адрес российских властей в том, что они отказываются помогать гражданке РФ, в МИД заверили, что дипломаты займутся судьбой девушки, а в администрации президента заявили, что ожидают ее скорого освобождения.