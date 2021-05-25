Правозащитный проект «Гулагу.нет» переводит своих сотрудников из России в Европу
Основатель проекта Gulagu.net («Гулагу.нет») Владимир Осечкин сообщил о прекращении работы Совета координаторов на территории России. Такое решение было принято в связи с угрозой уголовного преследования сотрудников проекта
Основатель проекта Gulagu.net («Гулагу.нет») Владимир Осечкин сообщил о прекращении работы Совета координаторов на территории России. Такое решение было принято в связи с угрозой уголовного преследования сотрудников проекта.
Организация полностью переносит всю работу с видеоархивом, с документами и обращениями на территорию Европы, «в удаленные от границ с Россией места более чем на 3,000 километров».
Владимир Осечкин пояснил, что данное решение связано с недавней «спецоперацией КГБ, СВР и ФСБ в отношении Романа Протасевича и с пиратским захватом воздушного судна 23 мая с более чем 170 мирными пассажирами на борту».
Основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого на родине обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, был задержан 23 мая. Причем ради его ареста белорусские власти принудительно посадили в Минске пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс.
Власти республики заявили, что в аэропорт Минска якобы поступило сообщение от палестинского движения «Хамас» с угрозой взрыва самолета, на котором летел Протасевич. Представители «Хамас» заявили, что не имеют к этому случаю никакого отношения.
Евросоюз расценил действия Минска как захват и угон гражданского самолета и в качестве санкции запретил белорусским авиакомпаниям полеты в страны ЕС.