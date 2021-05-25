Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию населения. В том числе и от COVID-19
В соответствии с распоряжением главы управления Роспотребнадзора по региону, обязательная вакцинация коснется сотрудников частных и государственных предприятий
Республика Якутия (Саха) стала первым российским регионом, в котором ввели обязательную вакцинацию населения, в том числе и от коронавирусной инфекции.
В соответствии с распоряжением главы управления Роспотребнадзора по региону, обязательная вакцинация коснется сотрудников частных и государственных предприятий. Работодателям, которые не провели прививочную кампанию, грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей. В случае отказа от вакцинации без уважительной причины работодатель имеет право не допустить сотрудника к работе, сообщает «МБХ медиа».
В постановлении главного санитарного врача Якутии также отмечается, что вакцинироваться должны все члены семьи, в которых есть беременная женщина.
Глава Якутии Айсен Николаев объяснил обязательную вакцинацию сложной эпидемиологической ситуацией в республике. В последние несколько недель в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19.