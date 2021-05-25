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Общество
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25 мая 2021, 13:59

Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию населения. В том числе и от COVID-19

В соответствии с распоряжением главы управления Роспотребнадзора по региону, обязательная вакцинация коснется сотрудников частных и государственных предприятий

Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию населения. В том числе и от COVID-19
Фото: kurskadmin.ru

Республика Якутия (Саха) стала первым российским регионом, в котором ввели обязательную вакцинацию населения, в том числе и от коронавирусной инфекции.

В соответствии с распоряжением главы управления Роспотребнадзора по региону, обязательная вакцинация коснется сотрудников частных и государственных предприятий. Работодателям, которые не провели прививочную кампанию, грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей. В случае отказа от вакцинации без уважительной причины работодатель имеет право не допустить сотрудника к работе, сообщает «МБХ медиа».

В постановлении главного санитарного врача Якутии также отмечается, что вакцинироваться должны все члены семьи, в которых есть беременная женщина.

Глава Якутии Айсен Николаев объяснил обязательную вакцинацию сложной эпидемиологической ситуацией в республике. В последние несколько недель в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

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