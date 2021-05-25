В Черном море у берегов Туапсе произошел разлив нефтепродуктов
Местные жители рассказали, что во время отдыха на диком пляже они заметили, что вода стала черного цвета. Граждане сообщили об этом в МЧС, сотрудники которого оперативно приступили к ликвидации последствий разлива нефти
В акватории Черного моря примерно в 800 метрах от берега в районе города Туапсе произошел разлив нефти. В настоящее время сотрудники МЧС пытаются устранить загрязнение.
Местные жители рассказали, что во время отдыха на диком пляже они заметили, что вода стала черного цвета. Граждане сообщили об этом в МЧС, сотрудники которого оперативно приступили к ликвидации последствий разлива нефти. Спасатели высыпали на поверхность воды более 1,3 тонны сорбента, после чего начали уборку нефтепродуктов. Сейчас удалось собрать около 400 литров нефтесодержащей жидкости, сообщает Znak.com.
В Туапсинском районе объявлен режим повышенной готовности. На месте происшествия также работают сотрудники Росприроднадзора. Они взяли пробы на проведение анализов превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воде и грунте.
Источник разлива нефтепродуктов пока не установлен.