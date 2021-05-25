СКР возбудил против Алексея Навального новое дело. На этот раз из-за оскорбления судьи
Следственный комитет возбудил еще одного уголовное дело в отношении Алексея Навального, который сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше». Адвокат политика Ольга Михайлова сообщила, что на этот раз его обвиняют в оскорблении судьи
Следственный комитет возбудил еще одного уголовное дело в отношении Алексея Навального, который сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше». Адвокат политика Ольга Михайлова сообщила, что на этот раз его обвиняют в оскорблении судьи.
«В отношении Навального возбуждено уголовное дело о клевете на судью. Обвинение пока не предъявлено», - сообщила адвокат, слова которой приводит ТАСС.
Потерпевшей по делу проходит судья Вера Акимова, которая рассматривала дело об оскорблении оппозиционером ветерана ВОВ Игната Артеменко. Во время судебного процесса Алексей Навальный неоднократно обвинял представителей стороны обвинения в лицемерии из-за того, что они используют пожилого ветерана для борьбы с ним.
Всего в отношении Алексея Навального сейчас расследуется три уголовных дела. Ранее против него были заведены дела о «создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан», а также хищении пожертвований граждан, которые они перечисляли на антикоррупционную деятельность.
«Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. С каждым днем я все более закоренелый преступник.(…) Так что не думайте, что я тут просто сижу в камере, пью чай и бездельничаю. Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений. Все больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей. (…) В общем, я гений и кукловод преступного мира. Профессор Навариарти», - прокомментировал новые уголовные дела Алексей Навальный в своем Instagram.