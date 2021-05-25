Александр Шестун заявил о начале «сухой» голодовки из-за беспредела в Бежецкой колонии
Находящийся уже вторую неделю на обычной голодовке (с отказом от пищи, но с употреблением воды), бывший глава Серпуховского района Подмосковья потерял десять килограмм
Находящийся уже вторую неделю на обычной голодовке (с отказом от пищи, но с употреблением воды), бывший глава Серпуховского района Подмосковья потерял десять килограмм. Его самочувствие ухудшилось не только из-за этого, но и из-за того ада, который устроило ему руководство ИК-6 города Бежецка Тверской области, сообщает телеграм-канал «Дело Шестуна».
Бывший чиновник, признанный на днях российскими правозащитниками политзаключенным, рассказал, что начальник ИК-6 Павел Мотин и его «актив» из особо приближенных осужденных «все-таки добили его в ШИЗО могильным холодом». «Десять дней подряд я ежедневно просил свое термобелье и второе одеяло, умирая от озноба, но получая отказ. В результате переохлаждения сильно воспалился троичный нерв... Боль немыслимая! Ухо перестало слышать», - сообщил Шестун.
В ночь с 23 на 24 мая заключенный потребовал оказания ему медицинской помощи. Во время осмотра Шестун обратился к врачам с просьбой прописать ему постельный режим, чтобы из холодного ШИЗО его переместили в теплое помещение, но ему прямо ответили: «Мы люди подневольные, как скажет начальник, так и напишем».
Тогда Александр Шестун отказался возвращаться в сырое подземелье, сославшись на плохое самочувствие, однако работники ФСИН, как сообщает бывший глава муниципалитета, применили к нему физическую силу и, выкрутив руки, затащили в камеру штрафного изолятора.
Уже утром на Шестуна было составлено сразу четыре рапорта, предполагающие дальнейшее содержание политзаключеного арестанта в нечеловеческих условиях ШИЗО.
Два из них касались «шума», поднятого Шестуном посреди ночи, когда он потревожил дремлющих охранников, прося о медицинской помощи. Еще в одном рапорте говорится, что Шестун якобы назвал кого-то из работников ИК-6 на «ты», что проверить никак нельзя. Сам же Шестун говорит: «Это наглая ложь, я всегда обращаюсь только на «вы».
В последнем рапорте Шестуна обвинили в нарушении внутреннего распорядка. Он якобы лег на нары раньше отбоя на 10 минут. Экс-глава парирует: «Во-первых, у меня нет часов. Во-вторых, нары отстегиваются от стены, что означает отбой. Двенадцать дней подряд я ложился именно так, но никто замечаний мне никто не делал».
Александр Шестун и многие правозащитники называют подобное отношение «беспределом». Дабы прекратить измывательства над собой, Александр Вячеславович заявил о том, что с 25 мая объявляет сухую голодовку (она предполагает полный отказ от пищи и питья).