25 мая 2021, 10:14
Мэр Нижневартовска объявил об уходе в отставку из-за начатой в его отношении проверки
Мэр Нижневартовска (Ханты-Мансийский АО) Василий Тихонов объявил об уходе с занимаемой должности. Отставка главы городской администрации связана с проведением проверки по «обстоятельствам, несовместимым со статусом мэра»
Фото: m.ura.news
Мэр Нижневартовска (Ханты-Мансийский АО) Василий Тихонов объявил об уходе с занимаемой должности. Отставка главы городской администрации связана с проведением проверки по «обстоятельствам, несовместимым со статусом мэра». В чем заключается проверка, не уточняется.
В своем Instagram Василий Тихонов заявил, что никаких нарушений он не допускал, однако вопрос с проверкой он назвал «серьезным». В этой связи он решил уйти в отставку по собственному желанию.
Г-н Тихонов пояснил, что инициированная в его отношении проверка может «бросить тень» на всю его команду. Чтобы не допустить этого, мэр решил уволиться сам.