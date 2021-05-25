В Госдуме предложили распространить льготный земельный налог на семьи, усыновившие сирот
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести в Россию еще одну категорию льготников – это семьи, которые усыновили или взяли под опеку ребенка
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести в Россию еще одну категорию льготников – это семьи, которые усыновили или взяли под опеку ребенка.
Парламентарий считает, что такие семьи могли бы претендовать на льготное начисление земельного налога.
Евгений Федоров в своем обращении отметил, что сейчас льгота при начислении земельного налога есть у ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР и России, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей. Сама льгота заключается в уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв.м.
Льготный земельный налог, считает депутат, можно было бы распространить и на семьи, усыновившие детей-сирот. Такая мера может тать дополнительным стимулом для граждан, которые еще только планируют взять ребенка из детского дома, сообщает RT.