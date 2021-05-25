Глава Коми во время встречи с гражданами назвал себя Владимиром Путиным
Глава республики Коми Владимир Уйба в ходе встречи с жителями села Мутный Материк, которое оказалось в зоне разлива нефти с месторождения «Лукойла», назвал себя президентом Владимиром Путиным
Глава республики Коми Владимир Уйба в ходе встречи с жителями села Мутный Материк, которое оказалось в зоне разлива нефти с месторождения «Лукойла», назвал себя президентом Владимиром Путиным.
Ранее жители населенного пункта провели стихийный митинг, во время которого пожаловались на «Лукойл» и на свой низкий уровень жизни в целом. Во время встречи с Владимиром Уйбой граждане поинтересовались у чиновника «где Путин».
На это глава Коми заявил, что для жителей Мутного Материка «он Путин». «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой вам Путин?» - заявил Владимир Уйба, слова которого приводит «Новая газета».
Во время встречи жители села пожаловались губернатору на отсутствие качественной питьевой воды, регулярного и доступного транспортного сообщения и трудности с медицинским обслуживанием.