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25 мая 2021, 08:14

Глава Коми во время встречи с гражданами назвал себя Владимиром Путиным

Глава республики Коми Владимир Уйба в ходе встречи с жителями села Мутный Материк, которое оказалось в зоне разлива нефти с месторождения «Лукойла», назвал себя президентом Владимиром Путиным

Глава Коми во время встречи с гражданами назвал себя Владимиром Путиным
Фото: flashnord.com

Глава республики Коми Владимир Уйба в ходе встречи с жителями села Мутный Материк, которое оказалось в зоне разлива нефти с месторождения «Лукойла», назвал себя президентом Владимиром Путиным.

Ранее жители населенного пункта провели стихийный митинг, во время которого пожаловались на «Лукойл» и на свой низкий уровень жизни в целом. Во время встречи с Владимиром Уйбой граждане поинтересовались у чиновника «где Путин».

На это глава Коми заявил, что для жителей Мутного Материка «он Путин». «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой вам Путин?» - заявил Владимир Уйба, слова которого приводит «Новая газета».

Во время встречи жители села пожаловались губернатору на отсутствие качественной питьевой воды, регулярного и доступного транспортного сообщения и трудности с медицинским обслуживанием.

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