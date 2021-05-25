Власти Парижа сделают бесплатным весь общественный транспорт
Власти Парижа сообщили, что весь общественный транспорт в городе станет бесплатным. Это позволит существенно сократить выбросы углерода, так как гражданам будет выгодно отказаться от использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта
Власти Парижа сообщили, что весь общественный транспорт в городе станет бесплатным. Это позволит существенно сократить выбросы углерода, так как гражданам будет выгодно отказаться от использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта.
Ранее французские власти уже отменили плату за проезд в общественном транспорте в некоторых городах страны. Так, бесплатным проезд стал в Дюнкерке, Обани, Коломбье и Страсбурге.
Чиновники отметили, что в Дюнкерке, например, бесплатный общественный транспорт «оживил» город, привел к сокращению выбросов углерода, а количество поездок общественным транспортом с начала запуска системы увеличилось на 60%.
Расходы на финансирование программы бесплатного общественного транспорта французские власти покрывают за счет увеличения налогов для местного бизнеса, сообщает ВВС.
Теперь власти решили внедрить программу бесплатного общественного транспорта в столице страны. В прошлом году бесплатным проезд стал для школьников и студентов младше 18 лет. Теперь льгота будет постепенно распространяться и на другие категории граждан, а к 2026 году проезд в общественном транспорте Парижа планируют сделать для парижан бесплатным как по выходным, так и в будни.
Согласно предварительным подсчетам, бесплатный транспорт в Париже будет обходиться властям в 3 млрд евро ежегодно. Покрывать эти расходы планируется за счет налогов на автомобили и новых сборов c технологических гигантов.