Движение «Хамас» опровергло свою причастность к инциденту с посадкой самолета в Минске
По версии властей Белоруссии, они получили письмо, в котором представители «Хамас» угрожают взорвать пассажирский самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, если Израиль не прекратит наносить удары по сектору Газа
Палестинское движение «Хамас» опровергло свою причастность к инциденту с посадкой пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске из-за угрозы взрыва.
По версии властей Белоруссии, они получили письмо, в котором представители «Хамас» угрожают взорвать пассажирский самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, если Израиль не прекратит наносить удары по сектору Газа.
Представитель палестинского движения Фавзи Бархума сообщил агентству Reuters, что «Хамас» не прибегает к таким методам. «Причиной могут быть действия подозрительных сторон, которые стремятся демонизировать «Хамас» и обратить мир против палестинского народа и его законного сопротивления», - добавил Бархума.
Напомним, самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился опальный белорусский журналист Роман Протасевич, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. При этом в воздухе гражданский лайнер сопровождал истребители ВВС Белоруссии. В Минске заявили, что посадили самолет Ryanair ради безопасности пассажиров, так как получили сообщение о его минировании.
После посадки основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега (гражданка России) были задержаны, а остальные пассажиры продолжили путь к месту назначения. В Ryanair позже сообщили, что в Минске с самолета также сошли еще четыре пассажира, предположительно, сотрудники КГБ.
В Евросоюзе действия белорусских властей расценили как захват гражданского самолета. Некоторые страны в знак протеста уже приостановили авиасообщение с Белоруссией и рекомендовали авиакомпаниям не летать над территорией республики.
Между тем, государственные СМИ Беларуси опубликовали видеообращение Романа Протасевича, который заявил, что у него все хорошо, силовики обращаются с ним корректно, а сам он дает признательные показания по делу о призывах к массовым беспорядкам. При этом журналист держится очень напряженно и, похоже, что читает тест по бумажке.