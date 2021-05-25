Государственные СМИ освободили от необходимости отчитываться об иностранном финансировании
Министерство цифрового развития России подготовило законопроект, который освобождает государственные СМИ от обязанности отчитываться об иностранном финансировании
Министерство цифрового развития России подготовило законопроект, который освобождает государственные СМИ от обязанности отчитываться об иностранном финансировании.
В ведомстве заявили «Интерфаксу», что через государственные СМИ «невозможны попытки влияния извне с целью формирования искаженной картины политической действительности», поэтому им и не нужно подавать отчет об иностранных источниках финансирования.
Согласно поправкам в федеральный закон «О СМИ», все российские средства массовой информации обязаны четыре раза в год отчитываться об иностранном финансировании. Исключения составляют зарубежные и созданные по международным договорам России СМИ.
При этом наличие заграничных источников финансирования является основанием для включения СМИ в реестр иностранных агентов.