В Латвии на ЧМ по хоккею официальный флаг Белоруссии заменили на знамя оппозиционных сил
Власти Латвии заменили флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею. На площади, где установлены флаги стран-участниц турнира, вместо официального флага Беларуси организаторы установили бело-красно-белое знамя, которое стало символом протеста в стране
Власти Латвии заменили флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею. На площади, где установлены флаги стран-участниц турнира, вместо официального флага Беларуси организаторы установили бело-красно-белое знамя, которое стало символом протеста в стране. Примечательно, что в самой республике флаг оппозиции был приравнен к нацистской символике.
Одновременно с этим власти Риги убрали с площади российский флаг из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) о дисквалификации спортсменов из РФ. Вместо триколора был установлен флаг Олимпийского комитета России, сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».
Напомним, что из-за громкого допингового скандала российские атлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только под нейтральным флагом.
Что касается Белоруссии, то официальный флаг страны могли заменить на знамя оппозиции из-за резонансного инцидента с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета ирландского лоукостера, на борту которого находился опальный белорусский журналист Роман Протасевич. Лайнер летел из Афин в Вильнюс, а в Минске его посадили из-за ложного сообщения о минировании. Протасевич после этого был задержан.