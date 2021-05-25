Воронежский студент отсудил у МВД миллион рублей за пытки пакетом с нашатырем
Адвокат студента Сергей Локтев сообщил, что изначально сумма исковых требований его подзащитного составляла 4 млн рублей, однако воронежский суд снизил размер компенсации до миллиона рублей
Студент из Воронежа Максим Гребенюк отсудил у российской полиции один миллион рублей за пытки пакетом с нашатырем в отделении.
Адвокат студента Сергей Локтев сообщил ТАСС, что изначально сумма исковых требований его подзащитного составляла 4 млн рублей, однако воронежский суд снизил размер компенсации до миллиона рублей.
Согласно материалам следствия, в мае 2018 года полицейские пытали двух студентов с целью выбить у них признание в краже, свидетелями которой они стали. Силовики отобрали у задержанных паспорта, затем избили и надели им на голову пакеты с нашатырным спиртом.
Позже в отношении полицейских было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за его полномочия, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия».