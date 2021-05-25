25 мая 2021, 00:36
В Омской области жену депутата заподозрили в изготовлении порнографии со школьницами
В конце 2020 года 23-летняя жена поселкового депутата неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними. Все происходящее женщина записывала на видео и публиковала в своем в Telegram-канале
Фото: om1.ru
В Омской области супругу депутата из села Покровка заподозрили в изготовлении порнографических материалов с участием школьниц.
Региональное издание NGS55.ru сообщает, что в конце 2020 года 23-летняя жена поселкового депутата неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними. Все происходящее женщина записывала на видео и публиковала в своем в Telegram-канале.
В отношении жены депутата возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Обвиняемая находится под домашним арестом.
На допросе женщина заявила, что записывала видео для себя, но ее аккаунт в Telegram взломали, после чего записи оказались в открытом доступе.