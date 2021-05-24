Роскомнадзор пригрозил замедлить работу поиска и всех сервисов Google
В надзорном ведомстве заявили, что вынуждены пойти на такой шаг, поскольку корпорация «недостаточно фильтрует контент» и не удаляет ссылки на запрещенную российским законодательством информацию
Роскомнадзор пригрозил замедлить сервисы и поисковую систему американской компании Google.
В надзорном ведомстве заявили, что вынуждены пойти на такой шаг, поскольку корпорация «недостаточно фильтрует контент» и не удаляет ссылки на запрещенную российским законодательством информацию. В РКН добавили, что Google до сих пор не удаляет 20-30% ссылок на запрещенный контент, сообщает ТАСС.
Ранее компания Google обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы из-за требования РКН удалить ссылки на видеоролики в Youtube, в которых содержатся призывы к участию в январских акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, что в марте 2021 года Роскомнадзор объявил о замедлении работы соцсети Twitter на территории РФ из-за бездействия администрации сервиса в выполнении требования о блокировке противоправного контента.