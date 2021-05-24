Глава СПЧ попросил мэра и прокурора Москвы разобраться с увольнением работников метро из-за поддержки Навального
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев направил мэру Москвы Сергею Собянину и столичному прокурору Денису Попову письмо с просьбой проверить жалобы сотрудников метрополитена на увольнения из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!»
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил мэру Москвы Сергею Собянину и столичному прокурору Денису Попову письмо с просьбой проверить жалобы сотрудников метрополитена на увольнения из-за регистрации на сайте «Свободу Навальному!».
Ранее уволенные сотрудники подземки направили коллективное обращение на имя Валерия Фадеева с просьбой оказать содействие в восстановлении их трудовых прав.
Работники сообщили, что многих из них заставили уволиться под давлением, а несогласных выгнали с работы по статье за прогул. Коллективную жалобу на имя председателя СПЧ подписали 38 человек.
В связи с обращением граждан Валерий Фадеев попросил столичного прокурора провести проверку по жалобам трудящихся, а мэра - оказать содействие в организации переговоров между руководством метрополитена и уволенными сотрудниками.
Десятки сотрудников московского метро были уволены после утечки данных сторонников Алексея Навального, которые зарегистрировались на сайте с анонсом акции в его поддержку. По данным «Дождя», уволить всех сторонников оппозиции приказал глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.