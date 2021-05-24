Власти Литвы рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в Белоруссию
Власти Литвы запретили авиакомпаниям совершать рейсы в страну через воздушное пространство Белоруссии после инцидента с принуждением к посадке в Минске самолета лоукостера Ryanair
Власти Литвы запретили авиакомпаниям совершать рейсы в страну через воздушное пространство Белоруссии после инцидента с принуждением к посадке в Минске самолета лоукостера Ryanair.
Глава Минтранса Марюс Скуодис сообщил агентству Reuters, что запрет выполнять рейсы в Литву через Белоруссию начнет действовать с 25 мая. Данное решение было принято с целью обеспечения безопасности пассажиров.
МИД Литвы также настоятельно рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от поездок в эту страну, сообщает портал Delfi.
Напомним, 23 мая в Минске совершил вынужденную посадку пассажирский борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Когда лайнер находился в воздушном пространстве Белоруссии, диспетчеры сообщили экипажу об угрозе взрыва и направили самолет на посадку в Минске. При этом пассажирский лайнер сопровождал истребитель ВВС Белоруссии.
После приземления сотрудники силовых ведомств задержали основателя оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который на родине обвиняется в призывах к массовым беспорядкам. Посадка самолета ради задержания журналиста вызвала международный скандал. Евросоюз обвинил режим Александра Лукашенко в захвате гражданского самолета.