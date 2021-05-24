24 мая 2021, 15:17
ВОЗ сообщила о гибели 115 тысяч медработников с начала пандемии коронавируса
С начала пандемии коронавируса от этой инфекции по всему миру скончались 115 тысяч медицинских работников. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Фото: Яндекс.Дзен
С начала пандемии коронавируса от этой инфекции по всему миру скончались 115 тысяч медицинских работников. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ходе 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что озвученная им цифра – это подтвержденный минимум. Точное число умерших от COVID-19 медиков будет установлено, когда организация получит полный отчет от всех стран.
Адан Гебрейесус также призвал правительства стран вакцинировать минимум 10% своих граждан к сентябрю и 30% - к концу текущего года.
Гендиректор ВОЗ также поднял вопрос о неравномерном распределении вакцины от коронавирусной инфекции в мире, что значительно снижает темпы борьбы с инфекцией.